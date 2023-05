El juego de Star Wars de Ubisoft no estaría tan lejos de ser lanzado

Al parecer el lanzamiento del juego de Star Wars no estaría del todo lejos, y es que según un reciente reporte los planes de la desarrolladora apuntarían a que se lanzara durante este año fiscal.

La información proviene desde Kotaku, quienes menciona que en la última presentación de Ubisoft, estos apuntan que el line-up para 2023-24 incluirá nuevos lanzamientos de grandes marcas.

Entre estas es que se hace mención a Assassin’s Creed Mirage, el juego de Avatar, Rainbow Six Mobile, Skull and Bones, The Crew Motorfest, The Division Resurgence, XDefiante y “otro gran juego”.

De acuerdo al medio, es que ese “otro gran juego” sería el título de Star Wars en el que trabaja Ubisoft.

Cabe recordar que el juego fue anunciado en 2021, y sería un título de mundo abierto en el que está trabajando Ubisoft Massive.

Desde Kotaku, apuntan que fuentes les han señalado que el juego no progresa del todo bien y que a pesar de las intenciones de Ubisoft de lanzarlo durante este año fiscal, lo más probable es que no ocurra.