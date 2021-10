El juego del calvo: El tráiler de Apex, ¿la próxima mala película de Bruce Willis?

Hay un montón de películas sobre peligrosos juegos de ricos. Desde el Hard Target protagonizado por Jean-Claude Van Damme a las historia de la saga de terror Hostel, También están Los Juegos del Hambre o la propuesta de The Hunt.

Todas ellas tienen un componente de cacería, pero desde una mirada en ese saco también se puede agregar a algo tan reciente como la popular Juego del Calamar.

Y ahora surgió el tráiler de lo que será una nueva exponente: una producción llamada Apex.

Obviamente lo más llamativo es que está protagonizada por Bruce Willis, quien viene participando hace años en películas de dudosa calidad. Su rol será el de un expolicía que terminó tras las rejas tras asesinar a alguien impidiendo un robo. El mismo recibirá la propuesta de participar en una cacería mortal de millonarios. Si logra sobrevivir, quedará libre. Pero todo está en su contra.

Además de esa base familiar vista en varias de las películas mencionadas, la historia también se situará en un futuro cercano, ya que hay grandes naves, pantallas táctiles e inclusive varias armas. Pero todo terminará en un simple entorno selvático ya que el presupuesto tampoco permitirá exponer mucha más tecnología.

Vean el tráiler a continuación.

Respecto al aspecto de “próxima mala película” del título, tengan en cuenta que obviamente está la opción de que esta nueva producción termine siendo una experiencia rescatable.

Pero tengan en cuenta que desde Looper en 2012, las películas de Bruce Willis no han superado el 45% de aprobación en Rotten Tomatoes. De hecho, en los últimos años tiene películas como Precious Cargo, Air Strike, Acts of Violence, 10 Minutes Gone, Hard Kill y Out of Death que tienen un 0% de aprobación.