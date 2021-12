El juego ‘It Takes Two’ recibe una reclamación de derechos de autor por parte de Take-Two

It Takes Two el más reciente juego de Josef Fares, y uno de los títulos nominados a Juego del Año en The Game Awards, ha recibido una reclamación de derechos de autor por parte de la compañía Take-Two.

Según fue dado a conocer por Eurogamer, el juego desarrollado por Hazelight recibió un reclamo de marca registrada a principios de este año, poco después de ser lanzado, y con lo cual se han visto obligados a abandonar la propiedad del nombre.

En conversación con el medio, un vocero del estudio señaló que no pueden comentar sobre una disputa en curso, pero que esperaban que esto se resuelva.

De esta forma, It Takes Two, se suma a una serie de reclamos de marcas registradas y derechos de autor, realizada por la empresa dueña de Rockstar Games, y que en sólo este año han emitido una docena de reclamos contra diferentes empresas y productos.

Por el momento se desconoce que efectos podría tener esto en el juego, que incluso podría derivar en un cambio de nombre por parte del título.