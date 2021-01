El legendario director de arte Takaya Imamyura se retiró de Nintendo

Tras llegar a Nintendo en 1989, el diseñador y artista Takaya Imamura tuvo una exitosa carrera por más de 30 años en la popular compañía de videojuegos.

Ahí, fue el principal director de arte y diseñador de personajes en videojuegos como F-Zero y Star Fox, estando directamente involucrado en la creación de personajes como Capitán Falcón o Fox McLoud.

Con el correr del tiempo, y ya en la época del Nintendo 64, se encargó de diseñar a Tingle, el popular personaje secundario que debutó en The Legend of Zelda: Majora Mask.

Pero todo eso llegó a su fin durante esta semana, ya que a través de su página de Facebook presentó una imagen que se tomó fuera de las oficinas centrales de la compañía para anunciar su alejamiento.

“Este es mi último día yendo a trabajar. Tomé una selfie con una oficia vacía. Supongo que ya no voy a venir más. Como podrían esperarlo, lo extrañaré”, explicó.

Además de los mencionados previamente, Imamura también participó como diseñador de objetos en The Legend of Zelda: A Link to the Past , director de arte en Star Fox 64, director de Steel Driver y parte del equipo que agregó contenido de Fox McCloud y compañía a Starlink: Battle For Atlas.