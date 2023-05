El live-action de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ ya tiene a sus protagonistas

Cómo entrenar a tu dragón, la popular película de Dreamworks aAnimation tiene en camino una adaptación live-action, y ahora es que se han conocido quienes serán los actores encargados de traer a la vida a los protagonistas.

Según apuntan desde Deadline, el rol de Hipo caerá en manos de Mason Thames, mientras que Nico parker, quien interpretó a la hija de Joel en la serie de The Last of Us, será la encargada de interpretara Astrid.

Esta nueva versión de la aclamada película tiene programado su estreno para marzo de 2025.

Esta nueva película será dirigida por Dean DeBlois quien estuvo tras la trilogía animada original, así como las películas de Lilo & Stich.

Cabe recordar que la película relataba la historia de Hipo, un vikingo adolescente e hijo del líder de su tribu, quien inicia sus clases de entrenamientos con dragones y entable amistad con un dragón herido al que llama Chimuelo.

La trilogía original recaudó más de 1.600 millones de dólares alrededor del mundo. Además, cada una de las películas logró una nominación al Premio Oscar en la categoría de mejor película animada, aunque la primera entrega también obtuvo una nominación por su música original.