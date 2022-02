El logotipo de Street Fighter 6 es casi idéntico a uno disponible en el stock de Adobe

Capcom finalmente anunció Street Fighter 6 con un primer teaser donde se pudo ver como lucirán algunos personajes, sin embargo lo que se robó toda la atención fue el logo que tendrá el juego, el cual es bastante simple en relación a las entregas anteriores. Es así como varios han señalado que el logo es bastante pobre y genérico, y ahora ha salido a la luz que tiene una gran similitud con uno que se encuentra en el stock de Adobe.

La similitud entre ambos fue descubierta por un usuario de Twitter, quien señaló que el logo disponible en el stock de Adobe cuesta 80 dólares, y según se puede apreciar en la imagen, es casi idéntico al del videojuego con la única diferencia de que modifica un poco las letras, el grosor del hexágono y suma el número 6.

“El nuevo logotipo de Street Fighter 6 está a 80 dólares en el sitio de Adobe Stock Image. Ni siquiera sé qué decir. Sabía que era genérico, pero no me di cuenta de que era tan malo. Buscaron ‘SF’ en un sitio de logotipos de stock, redondearon un par de esquinas y agregaron el 6. Yo no puedo”, comentó el usuario de Twitter, que según señala es diseñador gráfico.

Por el momento se desconoce si Capcom adquirió la licencia de uno de estos logos, para luego modificarlo y realizar el del juego, aunque resulta probable es que nunca tengamos la respuesta.

De igual forma, por el momento se desconoce si este será el logotipo final que tendrá el juego, que cabe mencionar fue recién anunciado este lunes, y del cual se desconocen una gran cantidad de detalles.