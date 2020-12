El nuevo mapa de Among Us ya se puede jugar en Nintendo Switch a través de un glitch

Among Us ha llegado a la NIntendo Switch y un glitch permite a los jugadores visitar el nuevo mapa que fue anunciado en The Game Awards y aún no se encuentra disponible.

Desde GameXplain, publicaron un video explicando como se puede acceder a este mapa y recorrer sus diferentes habitaciones. Es así como los pasos son los siguientes:

Presiona ‘Local’ en el menú principal y crea tu propia partida.

Selecciona el mapa ‘Dirigible’ a través del portátil.

Sal del lobby, luego presiona ‘Online’ y crea una partida sin elegir un mapa.

Podrás cargar en el mapa de Airship una vez que se unan cuatro jugadores.

Cabe mencionar que como se espera que este mapa esté disponible a inicios del 2021, aún no tiene todas sus funciones disponibles, y es probable que experimentes errores mientras lo exploras, pero por lo menos puedes darle un vistazo y conocer algunas de sus habitaciones mientras se realiza el lanzamiento oficial.

Among Us llegó recientemente a la Nintendo Switch, tras ser presentado en el Indie World de Nintendo.