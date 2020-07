El nuevo video musical de Billie Eilish es comparado con las películas del Studio Ghibli

Billie Eilish, la joven cantante estadounidense que se hizo conocida por temas como “Bad Guy” y “Bury a Friend”, lanzó un nuevo video musical que ya es comparado con las aclamadas películas del Studio Ghibli.

El pasado jueves 30 de julio Eilish publicó el video oficial de su nuevo sencillo, “my future”. En el contexto de la pandemia de COVID-19, este video recurre a la animación para contar la historia que la cantante quería plasmar con este tema y la muestra recorriendo un bosque en medio de la lluvia.

El video de “muy future” fue dirigido por Andrew Onorato y fue producido por Chop Studio, una compañía que ya había hecho videos de este tipo para agrupaciones como They Might Be Giants.

No obstante, la propuesta del sencillo más reciente de Eilish generó otro tipo de comparaciones y a través de redes sociales algunos fanáticos comenzaron a compararlo con las películas del Studio Ghibli.

“El nuevo video de Billie Eilish para ‘my future’ me recuerda a esas películas bellamente ilustradas del Studio Ghibli”, señaló un tuitero.

“¡¡¡Ya salió la nueva canción de Billie !!! ¡Está completamente animado y me recuerda a Ghibli! ¡¡¡¡¡No puedo esperar para verlo y pintarlo!!!!!!!! ¡¡¡¡ Feliz día de Billie !!!!!!!!!”, escribió otra eufórica fanática.

Obviamente no todas las personas tendrán la misma impresión, por lo que a continuación puedes revisar el video para que saques tus propias conclusiones:

Más allá de las comparaciones, es preciso señalar que esta no es la primera vez que Billie Ellish realiza un video musical animado y en el pasado ya había hecho lo propio con su tema “You Should See Me in a Crown”.