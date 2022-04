El nuevo video promocional de Doctor Strange 2 resalta la conexión entre WandaVision y Multiverse of Madness

Después del adelanto que durante el jueves pasado confirmó varios cameos, este viernes Marvel Studios lanzó otro acercamiento más a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Si bien este avance no contiene tantos spoilers como el video que ratificó algunos rumores, la promoción identificada como “Wanda Returns Featurette” muestra varias instancias de la película que no se habían resaltado antes. Todo para abordar la historia de Wanda Maximoff que se plasmará en la nueva producción del MCU.

Así, de la mano de declaraciones de Kevin Feige, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch y Sam Raimi, en este registro se explica cómo Doctor Strange in the Multiverse of Madness continuará la historia de Wanda después de WandaVision e incluso se puede ver algunas secuencias del personaje como Tommy y Billy, además de una toma donde la Bruja Escarlata deja su residencia en Westview.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo contará con las versiones principales de Wanda Maximoff y Stephen Strange, sino que también mostrará distintas variantes de los personajes.

El estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalmente se concretará este 4 de mayo.