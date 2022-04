El nuevo spot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness confirmaría la aparición de la variante de un personaje conocido del MCU

[Esta nota incluye un dato que puede considerarse como un spoiler sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Un nuevo cameo ha sido confirmado en la antesala del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Días después de que Marvel Studios revelara un tráiler para Screen X que aparentemente corroboró de una vez por todas la aparición de un X-Men en la cinta, ahora la compañía detrás del MCU reveló otro adelanto que también ratificaría un rumorado cameo.

Este jueves Marvel Studios Canadá publicó un video promocional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde se pueden apreciar varias escaneas nuevas que no solo incluyen otro vistazo ese personaje en una silla amarilla que a estas alturas grita Profesor X, sino que también muestra a Wanda (o al menos una versión de ella) peleando con un personaje que a todas luces es Captain Carter, la variante de Peggy Carter que apareció en la serie animada What If...?. Todo en el contexto del mismo cuartel en el que Stephen Strange conocerá a los Illuminati.

Un cameo de la Peggy que se convirtió en supersoldado ha estado sobre la mesa desde que se reveló el primer póster de Multiverse of Madness y por ende, tras los rumores que intentaron respaldar esas sospechas, ahora estaría más que asegurado con este spot que mostraría al personaje interpretado por Hayley Atwell.

Además, si quieren fijarse en otros detalles, este nuevo avance muestra más del misterioso personaje cósmico que algunos sospechan que sería una variante de Maria Rambeau (interpretada por Lashana Lynch) como Capitana Marvel. Pero eso aún no está lo suficientemente claro.

Pero aparte de una escena de Wanda desatando su poder, también está la mencionada toma con la silla amarilla del personaje que probablemente es un Charles Xavier encarnado por Patrick Stewart.

Sin más preámbulos, pueden ver el nuevo spot de Doctor Strange 2 aquí:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 4 de mayo bajo la dirección de Sam Raimi. Pero, si ya no pueden esperar hasta ese día, ya se reveló cómo será el inicio de la película y también se lanzó la primera batalla entre el héroe titular y Gargantos.