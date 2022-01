El padre del PlayStation afirma no estar interesado en el Metaverso ni en cascos de realidad virtual

El ex ejecutivo de Sony, Ken Kutaragi, conocido como “el padre de la PlayStation” ha estado trabajando en su startup de inteligencia artificial llamada Ascent Robotics, la cual ha recaudado 8,7 millones de dólares de parte de Sony y SBI Holdings.

Kutaragi está desarrollando tecnología diseñada para convertir objetos del mundo real en datos legibles por computadora, su objetivo es fabricar robots asequibles que puedan realizar trabajo físico de forma segura junto con humanos en fábricas y en centros de logística.

Si bien el ex ejecutivo de 71 años está creando tecnología sacada de Star Wars, se dio un tiempo para conversar con Bloomberg sobre el Metaverso y los dispositivos de realidad virtual.

“Estar en el mundo real es muy importante, pero el metaverso se trata de hacer casi real en el mundo virtual, y no veo el sentido de hacerlo”, dijo. “¿Preferirías ser un avatar pulido en lugar de tu yo real? Básicamente, eso no es diferente de los sitios de tableros de mensajes anónimos”.

A Kutaragi, quien fue el arquitecto de la PS1, PS2 y PS3, tampoco le agradan los cascos de realidad virtual que cada vez están más de moda. “Los headsets te aislarían del mundo real, y no puedo estar de acuerdo con eso. Los headsets son simplemente molestos”, afirmó.

Irónicamente, su ex empleador Sony, reveló este mes en la CES 2022 las especificaciones del PlayStation VR2 y del primer juego en realidad virtual del hardware, Horizon Call of the Mountain. El juego está siendo desarrollado por Guerrilla Games en asociación con el nuevo estudio de PlayStation, Firesprite.