El papel de Kevin Bacon en X-Men: First Class no influyó en su elección para el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia

Kevin Bacon hizo su debut en el MCU con el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, esta no es la primera incursión del actor en las adaptaciones de Marvel Comics y como recordarán en 2011 el intérprete fue parte de X-Men: First Class.

Pero aunque de la mano de elementos como el regreso de Deadpool y Logan, además de la aparición de Patrick Stewart como una variante del Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness poco a poco se ha vinculado a las películas de los X-Men de Fox con el MCU, recientemente James Gunn aclaró que el papel de Bacon en X-Men: First Class no influyó en su elección para el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia.

Durante una entrevista con Variety el director fue consultado sobre aquel aspecto del casting de Bacon en el nuevo especial del MCU para Disney Plus y reveló que aquello nunca fue algo que disctió con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

“Una de las cosas de Kevin Feige que realmente me ha impresionado sobre dirigir el MCU es que lo que más importa es el proyecto que tiene delante”, dijo Gunn. “Es posible que tenga un plan sobre cómo quiere hacer algo en el futuro, pero si arruina lo que está frente a ti, entonces no funciona. Lo mejor para el especial navideño es Kevin Bacon, y si eso significa que Kevin Bacon es un personaje diferente más adelante en el MCU, realmente no importa. No es real. Nada de esto es real. (Kevin Bacon) era la persona perfecta para elegir como Kevin Bacon. Si hubiéramos elegido a John Schneider como Kevin Bacon, no habría funcionado tan bien”.

Kevin Bacon interpretó a Sebastian Shaw en X-Men: First Class y apreció como él mismo en el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, por lo que es evidente que era necesario dejar de lado aquella historia del intérprete con los mutantes en favor de la nueva entrega del universo de Marvel Studios.