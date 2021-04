El precio de Batman #1 sigue rompiendo récords y ahora una copia fue subastada por más de $1.2 millones de dólares

¿Le gustaría tener una copia del primer cómic de la serie regular de Batman como parte se colección? Probablemente la mayoría de los fanáticos del hombre murciélago responderían con un sí rotundo a esa pregunta, sin embargo, muy pocos tendrían los medios para hacer realidad a ese deseo. Después de todo, en el actual mercado de colección de cómics, hasta las copias de Batman #1 que no están en condiciones excelentes siguen subiendo de precio.

Un par de semanas atrás la compañía ComicConnect concretó otro hito en las ventas de los cómics del vigilante de Gotham al subastar por el precio más alto a una copia en condiciones “muy buenas” de Batman #1.

Esa copia tenía una calificación de 8.0 por parte del Certified Guaranty Company (CGC), el servicio de clasificaciones que se utiliza para verificar la condición de los cómics en este tipo de instancias.

De acuerdo al sitio web del CGC, un cómic con una calificación de 8.0 está en condiciones “muy buenas” y es “un coleccionable atractivo con un defecto moderado o una acumulación de pequeños defectos”.

Es decir, los productos con esa clasificación no son coleccionables perfectos y por ende no suelen concentrar los precios más caros en las subastas. No obstante, en el caso del Batman #1 vendido por Comic Connect, eso no frenó a los interesados y alguien desembolsó $1,207,500 para quedarse con el cómic que contempla las primeras apariciones del Joker y Catwoman.

Por supuesto, esa es una cifra considerable y aunque no supera a los $2.2 millones de dólares que alguien pagó por el Batman #1 más caro hasta la fecha, no deja de llamar la atención porque, en contraste a ese Batman que tenía una calificación de 9.4, esta copia solo tenía un 8.0.

En ese sentido, este hito se suma a las recientes subastas de una clásica portada de Lobo y la primera aparición de Superman para demostrar que los precios siguen subiendo en el mercado de coleccionismo de cómics. Tengan en cuenta que el vendedor de este Batman #1 lo compró en noviembre de 2006 por $80 mil dólares.

“El mercado del cómic ha demostrado ser una opción de diversificación inquebrantable para los inversores”, explicó Vincent Zurzolo, co-fundador de ComicConnect (vía Bleeding Cool). “El año pasado ha sido una revelación para los inversores potenciales que pueden haber estado indecisos y que ahora han dado el primer paso”.