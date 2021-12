El presidente de Marvel Studios cree que los Premios Oscar tienen un “sesgo de género” respecto a las películas de superhéroes

Durante los últimos años Marvel Studios ha hecho bastante evidente su interés por ganar alguno de los galardones más importantes en los Premios Oscar, es solo cosa de recordar cómo tras el estreno de Avengers: Endgame la compañía incluso intentó postular a Robert Downey Jr. como Mejor Actor.

Pero hasta la fecha Marvel Studios solo ha ganado tres premios Oscar y todos han sido gracias a Black Panther. Así, mientras la compañía aún no cuenta con un galardón en categorías como Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz o Mejor Película, Kevin Feige no quiso perder la oportunidad para reflexionar al respecto.

Concretamente, en una entrevista con The Hollywood Reporter enfocada en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el presidente de Marvel Studios planteó que a su juicio existiría un sesgo respecto a las películas de superhéroes en las premiaciones cinematográficas.

“Creo que siempre estamos en un déficit debido al logo de Marvel y debido a un sesgo de género que ciertamente existe”, dijo Feige después de que THR sacara a colación el magro desempeño que hasta ahora han conseguido las películas de superhéroes de Marvel e incluso algunas producciones de DC en los Premios Oscar. “Me encantó que eso por un momento brillante allí con Black Panther se dejó de lado y el trabajo fue reconocido por el logro que fue”.

Black Panther fue nominada en varias categorías de los Premios Oscar 2019, incluyendo a Mejor Película, sin embargo, solo ganó tres galardones: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de producción y Mejor Banda Sonora Original.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Feige espera que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pueda replicar y mejorar lo conseguido por la película del Rey de Wakanda y contó gustaría que el guionista Dave Callaham, la diseñadora de producción Sue Chan, el compositor Joel P. West, el diseñador de vestuario Kym Barrett y el director de fotografía William Pope fuesen considerados en los Premios de la Academia.

“Hay muchos fanáticos de los cómics que no sabían quién era Shang-Chi. Y, sin embargo, el trabajo que hizo (el director) Destin (Daniel Cretton)y Dave y Sue y Joel creó algo nuevo que conectó con el público“, señaló Feige. “Lo reconocimos, la audiencia lo reconoció, y seguro que me encantaría el arduo trabajo de todas estas personas que cuentan su historia para ser reconocidas”.

Por supuesto, aunque Feige es el mandamás del MCU, en términos de los Premios de la Academia el panorama es distinto y el ejecutivo tendrá que esperar hasta las nominaciones fijadas para febrero para ver si Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings u otra de las entregas recientes del MCU es considerada.