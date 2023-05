El presidente de The CW aseguró todavía están “analizando” el futuro de Superman & Lois

Durante las últimas semanas el panorama no ha sido muy alentador para los fanáticos de Superman & Lois y es que mientras la serie continúa emitiendo su tercera temporada desde The CW todavía no anuncian que sucederá con el programa tras el final de ese ciclo.

Pero aunque las recientes cancelaciones de The Winchesters, Kung Fu y Walker: Independence han puesto en duda el futuro de Superman & Lois, recientemente el presidente de The CW aseguró todavía están “analizando” el futuro de esa y otras producciones.

En una presentación sobre los planes de la cadena que ahora pertenece al conglomerado Nexstar, Brad Schwartz habló sobre Superman & Lois, Gotham Knights y All American para indicar que esas series aún están en la burbuja.

“Todavía estamos mirando a los que analizan estos programas… y observando nuestros presupuestos en 2024. Nos encantan todos esos programas, y a todos nos va muy bien de diferentes maneras. Tomaremos decisiones sobre eso probablemente más temprano que tarde”, dijo Schwartz.

Según detallan TV Line y Deadline el ejecutivo indicó que la serie sobre Superman y su familia era uno de sus programas “más fuertes”. No obstante, también remarcó que esa serie, Gotham Knights y All American eran costosas y The CW no tenía derechos de streaming.

“Superman & Lois, creativamente, es muy fuerte”, explicó Schwartz. “Le va bien en streaming, le va bien en digital… pero es cara (y) no genera dinero para nosotros. Y no tenemos los derechos de las temporadas anteriores. Necesitas tener una biblioteca (para que la gente encuentre un programa)… y las temporadas anteriores están (en HBO Max)”.

Tengan en cuenta que The CW está buscando disminuir sus costos por lo que el precio de la realización de los programas y sus ganancias podrían ser factores decisivos en el destino de estas apuestas.

Por ahora, a la espera de lo que sucederá con esas series por primera vez desde el final de Smallville en The CW no tienen programada la presentación de ninguna de superhéroes en la próxima temporada televisiva.