The Winchesters, la precuela de Supernatural, ha sido cancelada

Otra serie ha sido cancelada por The CW. Según recoge Deadline, este jueves se reveló que la cadena estadounidense no seguirá adelante con The Winchesters, la precuela de Supernatural.

The Winchesters se estrenó el año pasado como una producción que pretendía explorar la historia de los padres de Sam y Dean. Pero aunque la serie que dio pie a ese programa, Supernatural, contó con 15 temporadas en the CW, The Winchesters fue cancelada tras solo un ciclo.

En ese sentido, es preciso recordar que esta cancelación de The Winchesters llega en medio de un cambio de administración en The CW que implicará ajustes en la parrilla del canal. Recuerden que esta semana The CW ya había cancelado Walker Independence. Todo mientras el futuro de series como Superman & Lois sigue en suspenso.

Pero aunque The CW no tiene planes para más de The Winchesters se espera que el estudio tras ese programa, Warner Bros. Television, ofrezca la serie a otros servicios.