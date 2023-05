El futuro de Superman & Lois es incierto ante los cambios impulsados por la nueva administración de The CW

Superman & Lois podría terminar con su tercera temporada. Si bien la serie aún no es cancelada y tiempo atrás el co-CEO de DC Studios, James Gunn, indicó que le gustaría que el programa siguiera por otro ciclo más, los recientes cambios impulsados por la nueva administración de The CW podrían amenazar su continuidad.

Esta semana The CW canceló a la serie Walker Independence y renovó a Walker para una cuarta temporada más breve que solo tendrá 13 episodios. Y, en medio de esos reportes, el portal Deadline reveló que programas como Superman & Lois podrían correr un destino similar.

Según Deadline, “los programas producidos por Warner Bros. TV, Superman & Lois y All American: Homecoming podrían pasar el corte si hay más renovaciones con guión, lo cual es un gran ‘si’”. Tengan en cuenta que ahora The CW es propiedad del conglomerado Nextstar y esa compañía quiere cambiar su foco de una audiencia juvenil a un público más amplio.

En ese sentido, aparte de comprar series extranjeras a precios económicos, Nextstar no quiere desembolsar mucho dinero por dramas guionizados y eso podría en jaque a series como la mencionada Superman & Lois .

Recuerden que después del final de The Flash el próximo 24 de mayo, solo dos series inspiradas en DC Comics quedarán vigentes bajo The CW: Superman & Lois y Gotham Knights. Por lo que tendremos que esperar para ver si este año no solo terminará el Arrowverso con The Flash, sino que también podrían despedirse todas las otras series de DC producidas por The CW.