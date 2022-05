El primer corte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness duraba cerca de media hora más

Pese a que durante un momento se rumoreó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría instalarse entre las películas más extensas de Marvel Studios, finalmente la nueva historia de Stephen Strange duró mucho menos que Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home y Los Eternos y solo contó su historia en 2 horas y 5 minutos.

Pero aunque eso podría tener varios aspectos favorables, considerando que la secuela de Doctor Strange pasó por un extenso proceso de re-filmaciones, no han faltado las especulaciones y conjeturas respecto a cuánto material se cortó para llegar a esa versión final de la película.

En ese sentido, aunque no entregó una cifra exacta, en una entrevista con Collider el propio director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi, reveló que el primer corte de aquella película habría durado media hora más que la versión que finalmente llegó a los cines.

“Bueno, el primer corte era...en realidad no recuerdo la duración. Probablemente eran como dos horas y 40 minutos, y poco a poco disminuyó a pesar de que volvimos a filmar”, respondió Raimi al ser consultado sobre si tenía un corte más extenso de la película. “Sacamos material a pesar de que entraron las nuevas tomas. Entonces, poco a poco se redujo a unas dos horas y cinco minutos es el total”.

Previamente Raimi había indicado que las pruebas de audiencia jugaron un papel en los cambios a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo que es fácil especular que algunas escenas se eliminaron de la película para mantener el ritmo y comprensión de la trama. Además hay que tener en cuenta que rara vez el primer corte de una cinta es igual a su versión defnitiva.

Por otra parte, aunque en base a esa declaración del director sería fácil ilusionarse con un montón de escenas eliminadas, Raimi advirtió que es probable que el lanzamiento hogareño de Doctor Strange in the Multiverse of Madness solo tenga un para de secuencias adicionales.

“Estoy tratando de recordar qué incluye Marvel en las escenas eliminadas. Realmente será su decisión, pero sé que habrá al menos dos o tres escenas eliminadas que se incluirán. Sin embargo, no sé el alcance total de ellas”, dijo el director.