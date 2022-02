El primer tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se lanzará durante el próximo Super Bowl

Poco a poco Amazon ha comenzado a revelar distintos detalles sobre su nueva serie enmarcada en el mundo de El Señor de los Anillos, pero si ni el nombre del programa ni sus pósters han ayudado a que se hagan una idea de cómo será esta apuesta, probablemente desde ya querrán marcan sus calendarios para el próximo 13 de febrero.

Después de todo, durante esta semana se confirmó (con un misterioso mensaje) que Amazon Prime Video presentará el primer tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en el contexto del Super Bowl LVI.

Aquel evento deportivo se desarrollará el domingo 13 de febrero y aunque obviamente a estas alturas se desconoce qué mostrará el tráiler, esta estrategia de estreno para el primer avance de la esperada serie demuestra que Amazon está dispuesto a seguir desembolsado dinero por esta apuesta que ya figura entre una de las más costosas de la historia de la televisión.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) se estrenará el 2 de septiembre de este año mediante Amazon Prime Video y su trama se desarrollará en la Segunda Edad de la Tierra Media para presentar una historia vinculada a la creación de los anillos de poder y el ascenso de Sauron.