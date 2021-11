El primer video promocional para la serie de Obi-Wan anticipa la batalla entre Obi-Wan y Darth Vader

Uno de los anuncios más esperados del “Disney Plus Day” ha sido revelado antes del evento. Este jueves y en la antesala de la presentación que celebrará el aniversario del servicio de streaming de Disney, a través de redes sociales comenzó a circular el primer video promocional para la nueva serie de Star Wars enfocada en Obi-Wan Kenobi.

Este video no es un tráiler, pero cuenta con declaraciones del actor Ewan McGregor y la directora/showrunner Deborah Chow para anticipar esta nueva historia de Star Wars que estará ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope.

En ese sentido, quizás uno de los puntos más llamativos de este adelanto son los artes conceptuales que tantean dede la apariencia de Kenobi durante sus primeros años de exilio en Tatooine, hasta la esperada batalla entre Obi-Wan y Anakin (ahora como Darth Vader) que ha sido uno de los principales puntos promocionales de la serie de la mano del anticipado regreso de Hayden Christensen a la franquicia.

Todo mientras se refuerza la misión de Obi-Wan como protector de Luke Skywalker y se tantea la aparición de los Inquisidores, aquellos personajes dedicados a cazar a los jedi que sobrevivieron a la Orden 66.

Por ahora no está claro si esto será lo único que se mostrará sobre la serie de Obi-Wan en el evento de Disney pero, sin más preámbulos, pueden ver este video promocional aquí:

Aunque aún no hay una fecha de estreno concreta, se espera que Obi-Wan Kenobi llegue en 2022 a Disney Plus.