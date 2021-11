Descuentos en la suscripción y novedades de Star Wars y Marvel: Esto es lo que se ofrecerá por el Disney Plus Day

Este viernes 12 de noviembre se conmemorarán dos años desde que Disney Plus comenzó a operar en Estados Unidos y en la Casa de Mickey Mouse planean celebrar esa fecha con un día que seguirá potenciando al streaming.

En ese sentido, además de la anticipada disponibilidad en la plataforma de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Disney Plus planea concretar varias iniciativas especiales que abarcán desde presentaciones de novedades, pasando por estrenos, hasta descuentos en la suscripción al streaming.

Novedades de Star Wars, Marvel Studios y más:

Quizás en uno de los puntos más esperados del “Disney Plus Day” el streaming confirmó que este 12 de noviembre aprovechará de acercar a los fanáticos a sus planes a futuro y mostrará “adelantos, nuevos tráileres, clips exclusivos” en una presentación que arrancará a las 11 de la mañana (hora de Chile) y de la mano de algunos creadores abordará parte de los proyectos a futuro de franquicias como Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y el propio Disney.

Nuevo contenido en la plataforma

Pero aunque es probable que lo que se muestre en el “Disney Plus Day” tarde en llegar a la plataforma, desde Disney prometen que durante el 12 de noviembre se estrenarán contenidos exclusivos de Pixar Animation Studios y Marvel Studios, además el capítulo de Leyendas de Hawkeye, la serie Entrelazados, Jungle Cruise, The Simpsons in Plusaversary, el nuevo ciclo de El Mundo según Jeff Goldblum, Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett y Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day Special. Todo además de “otros adelantos sorpresa”.

Descuento en la suscripción

Y si aún no tiene Disney Plus, el streaming quiere convencerlos de sumarse a su propuesta con una oferta especial que será válida desde este lunes 8 hasta el domingo 14 de noviembre y donde los nuevos suscriptores podrán acceder a un mes de Disney Plus por $1.500 pesos chilenos registrándose en el sitio www.DisneyPlus.com/DisneyPlusDay (después del mes de oferta Disney advierte que el valor de la suscripción será de $6.500 pesos mensuales).

El “Disney Plus Day” se desarrollará este viernes 12 de noviembre y la transmisión especial arrancará a las 11 de la mañana hora de Chile.