El primer vistazo a Gotham Knights, la nueva serie de DC realizada por The CW

En el contexto de su presentación para los inversionistas, The CW reveló el primer vistazo a Gotham Knights, la nueva serie que pretende mantener vigente su oferta de contenido de superhéroes tras la cancelación de Batwoman, Legends of Tomorrow y Naomi.

Gotham Knights no estará enmarcada en el Arrowverso y dentro de un mundo propio invitará al público a sumergirse en una versión de Gotham donde Bruce Wayne ha sido asesinado y uno de sus hijos adoptivos formará una inesperada alianza con los hijos de algunos villanos para intentar esclarecer la muerte de Batman.

El elenco de Gotham Knights contará con Oscar Morgan (De Son Vivant) como Turner Hayes, el hijo adoptivo de Bruce; Fallon Smythe (I Didn’t Do It) como Harper Row, Tyler DiChiara (Relish) como Cullen Row, Olivia Rose Keegan (Days Of Our Lives) como Duela Dent, Anna Lore (All American) como Stephanie Brown y Navia Robinson (Raven’s Home) como Carrie Kelley, además de Misha Collins (Supernatural) como Harvey Dent.

Si bien no todos los protagonistas aparecen en este primer vistazo, a continuación pueden ver la imagen que presenta a los personajes principales de Gotham Knights.

Gotham Knights fue creada por Natalie Abrams, Chad Fiveash y James Stoteraux (Batwoman) y no tendrá relación con el videojuego del mismo nombre.The CW aún no fija una fecha concreta para el lanzamiento de esta producción, pero se espera que la serie llegue en la siguiente temporada televisiva.