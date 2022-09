El primer vistazo a Indiana Jones 5 habría revelado la identidad del personaje de Phoebe Waller-Bridge y el regreso de un viejo conocido de la saga del arqueólogo

Después de tantear la propuesta de la película con artes conceptuales y algunos disfraces en una exhibición en el centro de eventos donde se está desarrollando la D23, Lucasfilm finalmente entregó más antecedentes sobre Indiana Jones 5 en el marco de la convención de Disney.

Durante un panel que se desarrolló este sábado, Harrison Ford subió al escenario para hablar de la película y asegurar que esta será la última vez que lo veremos como el Dr. Henry Jones Jr.

“Gracias por hacer de estas películas una experiencia tan increíble para todos nosotros”, dijo Ford (vía Variety). “Estoy muy orgulloso de decir que esta (película) es fantástica. Y esta [ señala a Phoebe Waller-Bridge] es una de las razones”.

Previamente- por cortesía del primer tema de Indiana Jones 5 que fue revelado por John Williams- se había establecido que el personaje de Waller-Bridge se llamaría Helena, pero ahora /Film señala que en el primer adelanto que se mostró para la nueva película de Indiana Jones se reveló que la estrella de Fleabag estaría interpretando a nada más ni nada menos que la ahijada de Indy.

Pero lamentablemente ese primer tráiler de Indiana Jones 5 no fue lanzado para todo el mundo y por ahora solo tenemos descripciones de su propuesta que indican que, además de un montón de escenas de acción protagonizadas por Indy, el adelanto contemplaría el regreso de John Rhys Davies como Sallah.

Durante meses se ha rumoreado que Indiana Jones 5 estará ambientada en el contexto de la carrera espacial, sin embargo, las descripciones del primer metraje de la cinta no abordan eso y solo indican que se mostró a Mads Mikkelsen como un Nazi, Indy cabalgando por el metro de New York, una persecución en Manhattan y, obviamente, el arqueólogo usando su látigo.

“Las películas de Indiana Jones son sobre misterio y aventura, pero también sobre el corazón. Estoy muy, muy feliz de que tengamos una historia realmente humana que contar, así como una película que te pateará el trasero. Estoy encantado de estar aquí de nuevo por quizás... No, quizás no. Eso es todo. No volveré a caerme por ustedes. Pero muchas gracias. Gracias a (James) Mangold por recoger las piezas y hacer una película espectacular, espectacular”, concluyó Ford (vía The Wrap)

Indiana Jones 5 fue dirigida por James Mangold (Logan) en base a un guión co-escrito por él , Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Su música fue realizada por John Williams y su elenco también contará con Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Antonio Banderas.

La nueva película de Indiana Jones (que todavía no tiene un título oficial) se estrenará en junio de 2023.