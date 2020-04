El primer vistazo a la próxima película de Superman que marcará el inicio de la nueva etapa animada para DC

Cuando tan solo faltan algunos días para el estreno en formato digital de Justice League Dark: Apokolips War, se dio a conocer el primer vistazo a la película que dará el puntapié inicial a la nueva etapa de adaptaciones animadas de los cómics de DC.

Se trata de Superman: Man of Tomorrow, una cinta que seguirá a Clark Kent mientras trabaja como pasante para el Daily Planet y da sus primeros pasos como Superman intentando salvar a Metrópolis.

Pero obviamente las cosas no serán sencillas para el hombre de acero y en su camino deberá enfrentarse a enemigos como Lex Luthor, Lobo y Parasite.

El elenco de voces en inglés de Superman: Man of Tomorrow contará con Darren Criss (Glee, The Assassination of Gianni Versace) como Clark Kent/Superman, Zachary Quinto (NOS4A2, Star Trek) como Lex Luthor, Alexandra Daddario (San Andreas) como Lois Lane, Brett Dalton (Agents of S.H.I.E.L.D.) como Lobo y Ryan Hurst (The Walking Dead) como Parasite/Rudy Jones.

A continuación puedes ver la primera imagen de la película revelada por EW:

Superman: Man of Tomorrow se estrenará en formato digital y físico durante los próximos meses mientras que Justice League Dark: Apokolips War, la película que cerrará toda la era de adaptaciones inspiradas en los Nuevos 52, llegará el 5 de mayo.