El primer vistazo al terror de The Haunting of Bly Manor de Netflix

Si uno hace una lista con las mejores series de Netflix, The Haunting of Hill House sigue dando la pelea para tener su lugar.

De ahí que no son pocas las expectativas para lo que será la segunda temporada, que contará una nueva historia bajo el nombre de The Haunting of Bly Manor, aunque de todas formas tendrá el retorno de actores de la primera tanda de episodio, como serán los casos de Victoria Pedretti, Henry Thomas y Oliver Jackson-Cohen.

En esa línea, ahora desde la cuenta oficial de Twitter presentaron imágenes de la serie y dejaron en claro una idea: esto será una nueva casa embrujada, una nueva familia y una nueva historia.

Si bien la primera temporada se basó en la novela de Shirley Jackson, la segunda temporada de esta propuesta antológica de terror se basará en la novela “La vuelta de tuerca” de Henry James, aunque también recuperará elementos de otras historias del autor.