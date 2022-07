El Profesor X realiza algunos trucos bastante inusuales en esta edición de un fan de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Uno de los momentos más solemnes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ocurrió cuando en el contexto del juicio a Stephen Strange en la Tierra- 838, los Illuminati presentaron a su último miembro: el Profesor X.

Aquella variante del mítico mutante fue interpretada por Patrick Stewart, el mismo actor que encarnó a Charles Xavier en las películas de los X-Men amparadas por Fox, y su caracterización incluía detalles como una silla de ruedas similar a aquella que el Profesor X tenía en la serie animada de los X-Men.

Por supuesto, aquellos elementos bastaron para dejar a la aparición de Charles como un momento emotivo en la secuela de Doctor Strange. Sin embargo, ahora un fanático quiso añadir otro punto que no estaba en esa escena.

A través de YouTube un usuario identificado como Jonkari P decidió incorporar un tono humorístico a la secuencia de presentación del Profesor X y editó aquella escena de tal forma que ahora Charles Xavier se presenta realizando trucos con su silla ante las miradas incrédulas del Stephen Strange principal del MCU y los Illuminati.

Si bien aquella edición no es muy extensa, las expresiones de los personajes bastan para que ese video creado por un fan quede como una divertida adición al historial de memes sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness.