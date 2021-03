El protagonista y el director de Lupin se reunirán para una nueva película de Netflix

Según informa The Hollywood Reporter, Louis Leterrier y Omar Sy, uno de los directores y el protagonista de la serie Lupin, se volverán a unir para una nueva película de Netflix. El proyecto será una secuela de la comedia de acción francesa On the Other Side of the Tracks de 2012 en la cual participó el actor.

Protagonizada por Sy, Laurent Lafitte y Izïa Higelin, la historia presenta a dos policías de orígenes muy distintos que se reunirán para una investigación que los llevará hasta los Alpes franceses y que se complicará cada vez más.

La película ya inició sus filmaciones este 15 de marzo y llegará en 2022 a Netflix, dirigida por Leterrier a partir de un guion escrito por Stéphane Kazandjian. Mientras tanto, la segunda temporada de Lupin se estrenará a mediados de este año.