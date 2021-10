El próximo cómic de Batman y Fortnite podría enfocarse en uno de los personajes más misteriosos del juego

En un par de semanas más DC Comics publicará un nuevo cómic que reunirá a Batman con el mundo de Fortnite, pero aunque de cara a sus nuevos lanzamientos la editorial suele revelar portadas, páginas y otro tipo de adelantos, hasta la fecha no hay muchos antecedentes de este nuevo título.

De hecho, en estos momentos los antecedentes oficiales sobre el próximo cómic de Batman y Fortnite indican que este título será un one-shot de 48 páginas que seguirá lo que sucedió en Batman/Fortnite: Zero Point. Todo de la mano de un guión a cargo de Scott Snyder, Christos Gage y Donald Mustard, además de dibujos de Joshua Hixson.

Pero mientras DC y Epic Games ni siquiera han querido revelar la portada de esta nueva publicación de Batman/Fortnite, la especulación sigue creciendo y todo apunta a que este título podría incluir uno de los personajes más misteriosos del juego.

Después de todo, aunque aún no hay nada oficial, desde Newsarama reportan que en Amazon este nuevo cómic figura bajo el título de Batman/Fortnite: Foundation.

Recuerden que Batman/Fortnite: Zero Point concluyó dejando abierta la puerta para una alianza entre los villanos del Universo de DC Comics y Fortnite, por lo que aquel título inevitablemente podría poner sobre la mesa una aparición de The Foundation, un enigmático personaje que debutó en el capítulo 2, temporada 6 de Fortnite y que además de estar vinculado al Punto Cero, aparentemente también sería el líder del grupo conocido como The Seven.

En ese sentido, si el título de este nuevo crossover efectivamente es Batman/Fortnite: Foundation, sería fácil especular que se ahondará más en ese enigmático personaje y que incluso su skin podría ser la recompensa vinculada al cómic.

Pero por ahora nada de eso es oficial y mientras ni siquiera hay una portada para este nuevo cómic de Batman/Fortnite solo queda esperar hasta su debut planificado para el 26 de octubre.