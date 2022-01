El próximo proyecto de DC de James Gunn será una serie

Esta semana finalmente se concretará el estreno de Peacemaker, la nueva serie de DC desarrollada por James Gunn. Pero aunque Warner Bros todavía no confirma una secuela de The Suicide Squad y HBO Max tampoco ha asegurado otra temporada de esa serie, el propio Gunn reiteró que está desarrollando otro proyecto basado en los personajes de DC Comics.

Durante el año pasado Gunn ya había revelado que mantuvo conversaciones para otro proyecto de DC después de Peacemaker, y aunque hasta la fecha el director no quiere contar de qué se trata esa iniciativa, en una reciente entrevista con Collider indicó que será una serie.

Particularmente, tras ser consultado sobre su potencial proyecto a futuro con DC, Gunn dijo: “Sabes, estamos dando un paso adelante. Sigue sucediendo. Veremos qué pasará, y sabré qué está pasando muy pronto. Me ocupé de eso anoche y esta mañana”.

Pero aunque el director no quiso revelar nada concreto, el entrevistador insistió y le preguntó si esta sería una apuesta para la televisión una película.

“Es televisión. Ahí lo tienes”, sentenció Gunn.

Por supuesto, considerando la amplia gama de personajes que Gunn utilizó en The Suicide Squad sería fácil especular que el director podría estar tramando algo con uno de los integrantes de la Task Force X, pero por ahora no hay nada concreto al respecto y lo único claro es que Peacemaker no sería la última incursión del director en las adaptaciones de DC Comics.

Peacemaker se estrenará este 13 de enero mediante HBO Max.