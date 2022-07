El Quidditch cambiará de nombre en el mundo real y ahora se llamará Quadball

El Quidditch ya no existirá como un deporte en nuestro mundo. Si bien evidentemente los fanáticos de Harry Potter podrán seguir tratando de emular al juego en que participaban el niño mago y sus amigos en medio de sus aventuras, el deporte que se creó inspirado en esa actividad ahora tendrá otro nombre.

Según reporta The New York Times, las organizaciones que han impulsado a ese deporte como US Quidditch (USQ), Major League Quidditch (MLQ) y The International Quidditch Association (IQA) anunciaron durante esta semana que el deporte que practican ya no se llamará Quidditch y a partir de ahora será conocido como Quadball.

Aunque la disciplina mantendrá su modo de juego inspirado en las películas y libros de Harry Potter, la razón de este cambio se debería principalmente a dos factores: las restricciones que el nombre Quidditch tendría en materia de merchandising y colaboraciones debido a los derechos que ostenta Warner Bros, y la polémica por los dichos trasnfóbicos de la creadora de Harry Potter, J..K. Rowling.

“A medida que el juego ha crecido, el nombre ‘Quidditch’, que es una marca registrada de Warner Bros, ha limitado la expansión del deporte, lo que incluye, entre otros, patrocinio y oportunidades de transmisión. Ambas ligas esperan que este cambio de nombre permita desarrollos nuevos y emocionantes para nuestros jugadores, fanáticos y voluntarios a medida que el deporte continúa creciendo”, señalaron USQ y MLQ. “Además, las ligas esperan que un cambio de nombre pueda ayudarlos a continuar distanciándose de las obras de J.K. Rowling, la autora de la serie de libros de Harry Potter, que ha sido cada vez más objeto de escrutinio por sus posiciones anti-trans en los últimos años”.

Si no están familiarizados con el deporte que ahora será conocido como Quadball tienen que saber que sus bases son las mismas que se plantearon para el Quidditch en Harry Potter pero, aunque se incluyen escobas (o palos) y aros, en lugar de pelotas metálicas como la snitch dorada se utilizan balones de dodgeball y tenis.

“Este es un tremendo desarrollo para el deporte y representa una oportunidad increíble para nosotros de continuar con el increíble crecimiento que ya hemos visto en menos de dos décadas”, dijo Andy Marmer, jefe de personal interino de IQA en el anuncio de esa entidad sobre el cambio de nombre. “Estoy emocionado por las oportunidades que esto creará y el potencial del quadball para continuar creciendo hasta convertirse en un pilar de los deportes organizados”.