El regreso del Batman de Michael Keaton y un “cameo” de Wonder Woman en Shazam 2: Esto es lo que mostró DC en la CinemaCon 2022

La edición 2022 de la CinemaCon no solo trajo consigo esperados anuncios como la confirmación de The Batman 2, sino que en el contexto de la presentación de Warner Bros también se reveló un poco más sobre los próximos proyectos cinematográficos basados en los cómics de DC.

Así, aunque la mayoría del material mostrado en la CinemaCon no está disponible para todo el mundo, por cortesía de distintas descripciones de los presentes se divulgaron varios antecedentes sobre las presentaciones de películas como The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Shazam! Fury of the Gods y Black Adam.

Tengan en cuenta que si bien todas estas informaciones son generales, eventualmente podrían incluir detalles que pueden considerarse como pequeños spoilers para las respectivas películas.

Black Adam

Comencemos con la siguiente película de live-action de DC que llegará a los cines: Black Adam. El proyecto que Dwayne Johnson lleva desarrollando por años finalmente está listo para presentarse a partir del próximo mes de octubre y durante la CinemaCon 2022 el propio actor de encargó de presentarlo.

Según recoge Comicbook, Johnson no ocultó su entusiasmo por la cinta y, además de repetir otra vez que la “jerarquía del poder está a punto de cambiar en el Universo DC”, el actor planteó que toda la espera por la película no habría sido en vano.

“Realmente nos sirvió mucho esperar y esperar y ver cómo se desarrollaban estas otras historias y estos otros superhéroes y que eso realmente nos informara sobre cómo íbamos a crear Black Adam y la historia que íbamos a contar”, dijo Johnson. “Así que esto realmente es un sueño mío(...)”.

“Hemos estado hablando de que Black Adam, la jerarquía de poder en el universo de DC está a punto de cambiar. Eso no está muy lejos. Y eso no es una hipérbole. Y sabes, cuando vean la película y vean al personaje, ustedes entenderán lo que quiero decir. (El director) Jaume Collet-Serra, cuando me reuní con él probablemente hace unos cuatro o cinco años, me dijo: ‘¿Quién es tu actor favorito de todos los tiempos?’ Dije; ‘Clint Eastwood’ y me dijo: ‘Me alegro de que hayas dicho eso porque veo a Black Adam como el Harry el Sucio del mundo de los superhéroes’. Y esa fue en muchos sentidos nuestra estrella guía”, añadió.

Tras esa particular comparación, Johnson presentó un nuevo avance de Black Adam que aún no es revelado al público pero que arrancaría con naves sobrevolando un paisaje congelado. Allí aparecería el personaje titular en una especie de cámara llena de agua que le permitiría mantenerse con vida.

“Era un esclavo cuando morí. Cuando renací, era un dios”, declara Black Adam ante lo que Dr. Fate se hace presente e indica que el personaje de La Roca nunca ha hecho nada bueno con sus poderes.

De ahí en más, el avance se enfocaría en la muerte de Teth-Adam cuando era esclavo y continuaría con la escena donde Black Adam aniquila a un equipo de soldados (probablemente la misma secuencia que fue anticipada en un avance anterior).

Según el reporte de /Film, posteriormente este vistazo a Black Adam muestra al personaje titular haciendo de las suyas en el desierto: destruyendo helicópteros, arrojando misiles. Sin piedad y sacando a relucir tus poderes.

Así, mientras Doctor Fate indica que si Black Adam quisiera podría salvar o destruir el mundo, también aparecen breves acercamientos a la Sociedad de la Justicia. Pero lo que se vería de Atom-Smasher y Cyclone sería poco y quién destacaría sería Hawkman, quien confrontará al personaje titular diciendo: “Hay héroes y villanos Los héroes no matan a la gente”. Ante lo que el personaje de Johnson sentencia: “Bueno, yo lo hago”.

Black Adam fue dirigida por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) en base a un guión de Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Además de Johnson como el personaje titular, su elenco incluirá a Pierce Brosnan como Dr. Fate, Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom-Smasher (quién estará postulando a la JSA en esta cinta) y Quintessa Swindell como Cyclone (quien estará vinculada a Red Tornado).

En estos minutos el debut de Black Adam está planificado para octubre de este año.

Shazam! Fury Of The Gods

Ahora es el turno de pasar del enemigo de Shazam a la segunda película en solitario del Mortal más poderoso del Mundo porque en la edición más reciente de la CinemaCon, Warner Bros también reveló un vistazo a Shazam! Fury Of The Gods.

Aquel material de la secuela de Shazam fue presentado por el elenco de la película que además del retorno de Zachary Levi como Shazam y Asher Angel como Billy Batson, ahora incluye a Helen Mirren como la villana Hespera.

Según Mirren, su personaje estará convencido de que está haciendo lo correcto, pero obviamente Billy Batson y su familia no lo verán de la misma manera y ese no será el único problema para los héroes. Después de todo, Asher Angel adelantó que su versión de Billy ha crecido mucho y aunque lleva un tiempo operando como superhéroe junto a sus hermanos, aún tiene muchas dudas sobre el futuro.

En ese sentido, el adelanto de Shazam! Fury Of The Gods presentado en la CinemaCon no deja de ser llamativo ya que, según reporta Gizmodo, su historia arrancará en Paris para mostrar a Shazam en una cita con nada más ni nada menos que Wonder Woman. Pero no esperen ver a Gal Gadot, porque todo es un sueño de Billy que es interrumpido abruptamente por Djimon Hounsou como el mago Shazam.

El hechicero que le entregó sus poderes al héroe le advierte a Billy que una batalla de proporciones está a punto de comenzar y en eso el adelanto muestra a Hespera (Helen Mirren ) y Kalypso (Lucy Liu) causando estragos.

De ahí en más el tráiler mostraría desde un dragón rondando por una ciudad hasta un mundo de cuentos llevado a la realidad, pasando por una interacciones de los hermanos de Billy con sus padres adoptivos. Todo antes de llegar a una conversación entre Shazam y Hespera en un patio de juegos.

Aunque sería fácil creer que en ese minuto todo derivará en una batalla, el material muestra a Shazam explicándole a Hespera que vio todas las películas de Rápido y Furioso y por ende conoce la clave para salvar al mundo...la familia.

Esa frase no solo pretende funcionar como un guiño al pasado de Mirren en la saga de Toretto y todos los memes sobre Rápido y Furioso, sino que Billy procede a reclamar que se supone que tenía que ser una señal para sus hermanos y finalmente la Familia Shazam aparece en todo su esplendor.

Shazam! Fury Of The Gods fue dirigida por David F. Sandberg y aunque su estreno está programado para diciembre de este año, el director sostiene que aún falta un poco para ver el tráiler.

Aquaman and the Lost Kingdom

Siguiendo con el actual calendario de estrenos para las películas de DC, en marzo del próximo año será el turno de la secuela de Aquaman.

Esta película llamada Aquaman and the Lost Kingdom será dirigida por James Wan al igual que la primera cinta del héroe interpretado por Jason Momoa

Warner Bros ya había mostrado un poco de Aquaman and the Lost Kingdom con un video promocional para todos los estrenos de DC que alguna vez estuvieron programados para este año y el detrás de escenas de la edición 2021 de DC FanDome. No obstante, el material de la CinemaCon 2022 sería un tráiler propiamente tal que daría más pistas sobre la película.

Después de todo, según reporta /Film, aquel avance mostró a un Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) que sería corrompido por una fuerza antigua y maligna por lo que Aquaman (Jason Momoa) y Orm (Patrick Wilson) tendrían que trabajar juntos para frenar al villano.

Y si creían que Aquaman and the Lost Kingdom no seguiría el camino de su predecesora, este reporte adelanta que algunos inusuales momentos de Aquaman serán seguidos por elementos como extrañas naves robóticas similares a los centinelas de la franquicia de The Matrix.

Según Comicbook, durante la presentación de Aquaman and the Lost Kingdom, Jason Momoa ratificó que esta película explorará distintos reinos submarinos dando pie a la introducción de nuevos y variados personajes. Todo mientras Wan abordó el arco de Black Manta diciendo que ahora el villano “está en un nivel diferente. Todavía es un ser humano, pero ahora está imbuido de este poder mágico y antiguo que finalmente necesita la ayuda de Orm para luchar contra este mal que se está apoderando de Black Manta”

The Flash

Finalmente, aunque se suponía que la espera por su estreno acabaría este año, recién en julio de 2023 la película de The Flash se presentará en cines.

Así, aunque probablemente aún resta bastante para que tengamos un tráiler oficial para esta cinta, Warner Bros igualmente presentó a esta nueva producción en la CinemaCon 2022.

Si bien el gancho de una película de The Flash obviamente debería ser el velocista escarlata, como el Batman de Michael Keaton será parte de esta historia la mayoría de los reportes destacan el retorno del protagonista de Batman (1989) y Batman Returns( 1992).

El adelanto de The Flash comenzaría mostrando al héroe titular interpretado por Ezra Miller en una especie de oficina mientras realiza movimientos inquietos y explica que el tiempo tiene un patrón. De acuerdo a Gizmodo, inicialmente Barry está hablando con una cámara, pero posteriormente aparece afuera de la casa de su infancia y se ve triste mientras luce una nueva versión de su traje de Flash.

Desde allí el material de la película saltaría a un hombre de cabello gris interactuando con un escáner de retina en un librero. Eventualmente aquel librero se abre y aparece una habitación llena de trajes diferentes. Por supuesto, es hombre es Bruce Wayne interpretado por Michael Keaton y esos son batitrajes.

Tras esa escena el tráiler retoma la narración de Barry sobre el tiempo mostrando al héroe de Central City realizar una declaración sobre el destino antes de pasar enfocarse en escenas de acción que incluirían desde Allen sacando a relucir sus poderes y una breve toma de Supergirl (Sasha Calle), además de una escena de Batman (aparentemente la versión de Ben Affleck) en una llamativa moto.

Finalmente el adelanto vuelve a Barry quien le pregunta a otra persona si acepta la misión. La cámara revela al Batman de Keaton en un nuevo traje y este confirma su interés repitiendo una vieja frase: “¿Quieres volverte loco? Vamos a volvernos locos”.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti en base a un guión de Christina Hodson y su estreno está planificado para junio de 2023.