El remake de House of the Dead llegará a Nintendo Switch en abril

El remake de House of the Dead, el videojuego de terror arcade llegará pronto y traerá consigo nuevas mejoras como gráficos, controles y jugabilidad actualizados. Además, tendrá múltiples finales, modos para un solo jugador y para dos jugadores, y nuevos personajes.

The House of the Dead: Remake se había anunciado en abril del año pasado con un lanzamiento esperado para el 2021, no obstante, el juego llegaría prácticamente un año después de su anuncio.

La desarrolladora Forever Entertainment ya había confirmado que una nueva versión de House of the Dead 2 está en proceso, y probablemente informarán más al respecto luego del lanzamiento del primer remake.

Mira el tráiler a continuación:

The House of the Dead: Remake llegará el 7 de abril a Nintendo Switch.