El segundo volumen de Stranger Things 4 es descrito como “extraordinario” y un “preludio” para el final de la serie

[Esta nota contiene spoilers sobre Stranger Things 4]

Si después de ver todos los episodios de la primera parte de Stranger Things 4 en un par de días no solo quedaron pegados con el tema “Running Up That Hill (A Deal With God)”, sino que también están esperando ansiosos cualquier tipo de actualización para los capítulos restantes de este ciclo, Shawn Levy tiene cubiertas sus necesidades.

Aunque obviamente ninguno de los involucrados en Stranger Things quiere revelar que sucederá en el octavo y noveno episodio de la cuarta temporada, en una entrevista con EW el productor y director de la serie aseguró que la sensación de recta final de la primera parte de Stranger Things 4 será aún más grande en el segundo volumen.

“No hay duda de que la temporada 4 se construye como un preludio y un trampolín para la quinta y última temporada”, dijo Levy. “Cuando veas el Volumen II, sabrás de lo que estoy hablando. Y te diré que, por muy bueno que sea el Volumen I, el Volumen II es extraordinario. No puedo esperar a que el mundo reaccione ante Volumen I sabiendo que tienen episodios tan ricos por venir en poco más de un mes”.

“Se habla mucho sobre la escala, el alcance y el tiempo de ejecución de la temporada 4, pero, por mi parte, me encanta el hecho de que también tiene un corazón enorme y ese siempre ha sido el superpoder real de este programa”, añadió. “Si fuera solo espectáculo, no sería un fenómeno global con personajes a los que apoyamos con tanta emotividad y corazón. A pesar de lo grande y cinematográfica que se ha vuelto la temporada 4, y llegará más lejos en el Volumen II, cumple con ese corazón.”

La primera entrega de Stranger Things 4 concluyó con la revelación de la verdadera identidad de Vecna, el villano central de esta nueva tanda de episodios, quien es nada más ni nada menos que Número 1/Henry Creel, el sujeto que dio pie a los experimentos que crearon a Eleven y quien a su vez fue derrotado por “El” tras la Masacre del Laboratorio Hawkins.

En ese sentido, también conversando con EW, Jamie Campbell Bower prometió que su papel como Vecna obviamente será más grande en los siguientes episodios.

“Si pensabas que era tan grande como podía ser, no lo es”, señaló el actor. “Va más allá, visualmente, en cuanto a la historia y emocionalmente para todos los personajes. Realmente es un clímax bastante explosivo, digamos. Sé que muchas personas han usado la palabra explosivo y alcance y escala, pero lo digo en serio. También aprendemos mucho más como audiencia en estos dos últimos episodios”.

Claramente la revelación sobre Vecna dejó varias dudas, por lo que la promesa de respuestas probablemente entusiasmará a varios fanáticos para esperar con ansias el debut del segundo volumen de Stranger Things 4 este 1 de julio.