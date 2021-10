El showrunner de la serie tenía miedo por la potencial ira y el juicio de los fans de The Last of Us

The Last of Us es uno de los videojuegos más famosos del último tiempo, pero como quedó en evidencia con el lanzamiento de The Last of Us Part II, el cariño por la entrega original de la franquicia no garantiza que todo lo relacionado a esta propiedad de Naughty Dog sea recibido de buena manera.

En ese sentido, en el contexto de un segmento especial de su podcast “Scriptnotes” el showrunner de la serie de The Last of Us, Craig Mazin, reveló que sintió temor al asumir la conducción de la serie basada en el videojuego.

“Estoy adaptando The Last of Us. La comunidad de los videojuegos no es tímida. Aman y odian a partes iguales y con igual abandono, aunque la parte del amor es la parte maravillosa”, señaló Mazin. “Y, por supuesto, cuando estaba hablando con Neil Druckmann sobre la adaptación, sentí el miedo de lo que sería un poco de ira y juicio”.

“No importa lo que hagas, a alguien no le va a gustar, por supuesto”, añadió. “Intentas hacerlo lo mejor que puedes. Pero tampoco quieres mantener el estado emocional de Internet como tu principal preocupación”.

La serie de The Last of Us será protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Todo mientras Mazin se desempeñará como showrunner y guionista junto a Neil Druckmann, el responsable de la franquicia de videojuegos y quien aparentemente también dirigirá algunos episodios.

Pero aunque la primera foto del programa ya tiene a muchos entusiasmados con esta adaptación, como bien señala Mazin probablemente no todos los fanáticos quedarán conformes con esta producción independiente de su resultado y en ese sentido la idea del guionista de alejar sus preocupaciones de las opiniones de internet parece lo más provechoso.

La serie de The Last of Us aún no tiene una fecha concreta de estreno.