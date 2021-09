Neil Druckmann dirigirá algunos de los episodios de la serie de The Last of Us

Desde hace un tiempo se conoce que la serie de The Last of Us contará con varios directores, aunque se desconoce el nombre de varios de estos. Es así como ahora es que ha salido a la luz que Neil Druckmann será uno de los directores que estará presente en la serie.

Neil Druckmann estuvo tras The Last of Us y The Last of Us Part II, y ha participado en varias de las grandes producciones de Naughty Dog.

Entre los otros directores que participarán de la serie se encuentran Peter Hoar, quien dirigió Altered Carbon, The Umbrella Academy y Daredevil, así como Jasmila Zbanic, quien ha dirigido diferentes cortos y documentales.

Según se conoció con anterioridad, Kantemir Bagalov, estará a cargo del primer episodio de la serie, tras la cual cabe recordar se encuentra Craig Mazin, creador de la serie de HBO, Chernobyl.

Hace un tiempo se conoció que la serie adaptará el primer juego, pero con grandes diferencias, en la ocasión Neil Druckmann, señaló que “las cosas a veces se quedan bastante cerca. Es gracioso ver mi diálogo de los juegos en los guiones de HBO. Y a veces se desvían mucho para lograr un efecto mucho mejor porque estamos tratando con un medio diferente”.