La serie de HBO de The Last of Us adaptará el primer juego pero con grandes diferencias

Aunque por el momento aún se desconoce cuando se irá a estrenar la serie de HBO basada en The Last of Us, varios detalles han salido a la luz de la mano del director del juego y productor del show, Neil Druckmann. En el marco del SXSW 2021 y en conversación con IGN, Druckmann se refirió a la historia que tendrá y que tan fiel es al juego lanzado en 2013 para PlayStation 3.

Según mencionó, las principales discusiones no pasaron por elementos superficiales, como si determinado personaje debiera usar o no la misma ropa que en el juego. “¿Debería usar la misma camisa a cuadros o la misma camisa roja? Pueden aparecer o no con ella, eso es mucho menos importante para nosotros que conocer el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”, apuntó.

Siguiendo la misma línea, mencionó que aunque a veces los diálogos son bastante cercanos, en otras ocasiones se desvían mucho del juego original. “Las cosas a veces se quedan bastante cerca. Es gracioso ver mi diálogo de los juegos en los guiones de HBO. Y a veces se desvían mucho para lograr un efecto mucho mejor porque estamos tratando con un medio diferente”.

En la ocasión, también mencionó que parte de esta diferencia tiene relación con que en los videojuegos se tiene más violencia y espectáculo de lo que se requiere en una serie de televisión.

“Así que eso es algo que ha sido realmente diferente, y HBO ha sido genial al empujarnos a alejarnos de la acción hardcore y enfocarnos más en el drama del personaje. Algunos de mis episodios favoritos hasta ahora se han desviado mucho de la historia y no puedo esperar a que la gente los vea” explicó.