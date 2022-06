El showrunner de The Boys anticipó cómo será el papel de Soldier Boy en los episodios restantes de la tercera temporada

[Esta nota incluye spoilers sobre “Un plan glorioso de cinco años”, el cuarto episodio de la tercera temporada de The Boys]

Uno de los primeros antecedentes que se estableció en torno a la tercera temporada de The Boys fue que los nuevos episodios de la serie llevarían al terreno del live-action a Soldier Boy, un personaje que en el cómic original que es una parodia del Capitán América.

Así, después de tres capítulos anticipando su aparición, The Boys finalmente introdujo a Solider Boy (Jensen Ackles) al presente de su historia con “Un plan glorioso de cinco años”, el cuarto episodio de su tercer ciclo.

En aquel capítulo Billy Butcher y sus aliados llegaron hasta Rusia con el fin de encontrar el arma que creían que había matado a Soldier Boy y por ende podría ser lo que necesitaban para liquidar de una vez por todas a Homelander. No obstante, en una base que no tardaron en dominar no encontraron aquella arma, sino que por un error de Butcher terminaron liberando a nada más ni nada menos que Soldier Boy.

Si bien en el cuarto episodio del tercer ciclo de The Boys no reveló qué pasó con Soldier Boy después de su huída y la grave lesión que desencadenó en Kimiko, el showrunner de la serie tanteó algunos de los elementos que se pueden esperar para esa trama en los episodios restantes.

Durante una conversación con TV Line, Eric Kripke aseguró que sería bueno que los personajes comiencen a prepararse porque la llegada del héroe de Payback al presente de la serie “realmente va a ser una bomba en el orden social de todo”.

“Soldier Boy es, a todos los efectos, tan fuerte como Homelander”, dijo Kripke antes de adevrirtr que el personaje de Ackles “no está necesariamente del lado de Vought o Homelander”.

“Él es una bola libre en el mundo ahora. Es increíblemente destructivo e increíblemente peligroso”, añadió el showrunner. “Entonces, la pregunta es qué hará Butcher ahora que este tipo está en el mundo, y qué hará Homelander cuando se dé cuenta de que está en el mundo”.?”

De hecho, aunque no reveló nada específico, Kripke comentó que el regreso de Soldier Boy será particularmente desafiante para Homelander ya que en su nueva calidad de líder de Vought él tendrá que tomar las decisiones al respecto y no podrá dejar todo en manos de Stan Edgar. Todo mientras que las habilidades de Soldier Boy que afectaron a Kimiko también serán un factor a considerar.

“Algo con la explosión de Soldier Boy tiene un efecto directo en los superpoderes, lo que obviamente lo hace aún más peligroso”, comentó Kripke.

¿Cómo resultará todo esto? ¿Cuánta sangre correrá debido al regreso de Solider Boy? Para averiguarlo tendremos que esperar hasta que el quinto episodio de The Boys llegue este miércoles a Amazon Prime Video.