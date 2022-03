El Steam Deck ya supera los mil juegos completamente jugables

Hace unos días desde Valve habilitaron una página para que los diferentes usuarios de Steam conozcan que tan compatible es su biblioteca de juegos con el Steam Deck. En este mismo sitio es que desde la compañía señalaban que poco a poco se irían probando más juegos para sumarlos a la lista de verificados. En este contexto, es que ahora se ha dado a conocer que ya son más de mil los juegos completamente jugables en el dispositivo.

La información fue dada a conocer a través de una publicación en la página del dispositivo, dónde además señalan que junto con probar diferentes juegos “todos los días seguimos corrigiendo los fallos de Proton que generan problemas en algunos juegos, y también añadimos una nueva funcionalidad para hacer compatibles otros juegos.

Junto con esto, es que dieron un poco más de detalles de la clasificación apuntando que “nuestros estándares actuales para que un título sea clasificado como Verificado o Jugable siguen siendo son muy altos. Si un juego muestra glifos de control un 99 % de las veces, pero te pide presionar F algunas veces durante la partida, se clasifica como Jugable, no como Verificado. Si el 99 % de la funcionalidad de un juego es accesible, pero al entrar a un minijuego opcional dentro del juego se produce un fallo o si un tutorial de video no se renderiza, eso lo clasifica como No compatible”.

Puedes ingresar al sitio para ver cuales de tus juegos son compatibles a través del siguiente enlace.