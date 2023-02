El tercer episodio de The Last of Us es víctima de review bombing y se convierte en el peor puntuado de la serie

Tras el estreno del tercer episodio de la serie de The Last of Us, el capítulo se llenó de comentarios positivos en redes sociales, sin embargo, ahora que los días han pasado es que se ha convertido en el peor valorado de la serie en plataformas como Metacritic o IMDb, esto tras ser víctima de review bombing.

Esta práctica que consiste en puntuar negativamente diferentes producciones sin mayores argumentos se ha vuelto bastante popular en el último tiempo, y ahora el capítulo que relata la historia romántica de Bill y Frank, ha sido víctima de esta práctica, con lo cual ha promediado una nota de 4,9 en Metacritic y 7,9 en IMDb.

En el caso de Metacritic, el número de reseñas negativas incluso ha superado el de positivas, con varios de estos apuntando a que poco se relaciona con la historia del juego. Por otro lado, en IMDb, el juego aún tiene más valoraciones positivas, pero cuenta con más de 30 mil votos negativos.

De esta forma, el capítulo se convierte en el peor valorado de los tres estrenados hasta la fecha en ambas plataformas, ya que los primeros cuentan con valoraciones mayormente positivas, con puntuaciones sobre los 8 puntos en Metacritic y 9 puntos en IMDb.

The Last of Us regresará con su cuarto episodio este domingo a través de HBO Max.