El Titán Acorazado llega a Call of Duty: Warzone

Hace un tiempo es que desde Call of Duty dieron a conocer una colaboración con Attack on Titan, lo que hizo que un operador basado en Levi llegara al juego, aunque el personaje tuvo bastantes críticas por su aspecto, la colaboración continúa, y ahora ha sido el turno del Titán Acorazado, el cual se suma como operador a Call of Duty: Vanguard y Warzone, junto con un aspecto para arma.

Según fue dado a conocer, este viene incluido en el Paquete maestro de trazadoras: Attack On Titan - Armored Titan, el cual incluye 10 artículos, entre los cuales se encuentra el aspecto para el operador Roland Zeimet. Junto con esto, es que viene el proyecto de arma, “Armored Strength”, así como el proyecto de arma “Colossus”.

El paquete también incluye un emblema animado, un amuleto, y un spray basado en el popular anime, así como un reloj, una tarjeta de visita y una introducción destacada.

Según fue dado a conocer, este paquete esta disponible desde el 22 de febrero en la tienda del juego.

El anuncio fue realizado con un tráiler que puedes ver a continuación.