El tráiler de Long Way Up, la serie de Apple TV+ con Ewan McGregor viajando en moto por todo el continente americano

Apple presentó el tráiler oficial de “Long Way Up”, una nueva serie original de su servicio Apple TV+ que es protagonizada por Ewan McGregor y Charley Boorman, documentando el nuevo viaje de ambos durante más de 100 días.

Se trata de una aventura a bordo de vehículos sustentables que los llevó desde Ushuaia en América del Sur hasta Los Ángeles, en Estados Unidos.

“Para contribuir a la sostenibilidad del planeta, el dúo viaja en prototipos de motocicletas eléctricas Harley-Davidson LiveWire. Usando tecnología de vanguardia, viajan a través de 16 cruces fronterizos y 13 países junto con sus colaboradores de toda la vida, los directores David Alexanian y Russ Malkin, quienes los siguen a bordo de dos camionetas Rivian eléctricas, usadas por primera vez en esta expedición”, adelantan en su sinopsis.

La serie debutará el viernes 18 de septiembre y pueden ver su tráiler oficial a continuación.

McGregor y Boorman ya habían hecho la serie Long Way Round (Uniendo Nueva York con Londres) y Long Way Down (Entre Escocia y Sudáfrica).