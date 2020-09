El tráiler de Marvel 616 presenta a la nueva serie documental que llegará a Disney Plus

Este año no tendremos una nueva película de Marvel Studios, pero eso no significa que durante los próximos meses los fanáticos de Marvel no podrán disfrutar de nuevas producciones inspiradas en esa compañía.

Así, mientras obviamente de aquí a fin de año destacan estrenos como WandaVision y Hellstorm (una producción que no está ligada al MCU y debutará en Hulu), Disney Plus también planea estrenar una nueva serie documental llamada Marvel 616.

Marvel 616 es una apuesta que contará con 8 episodios que serán comandados por diferentes directores y se dedicarán a explorar distintos aspectos ligados al trabajo y la influencia de las creaciones de Marvel.

En ese sentido, mientras un capítulo ahondará en la versión japonesa de Spider-Man, otro abordará los personajes “olvidados” de la compañía, otro se dedicará a revisar el rol de las mujeres en Marvel Comics y un episodio incluso abordará al cosplay.

De hecho, variedad de temas que pretende abordar la serie queda reflejada en el tráiler que pueden ver a continuación:

Los episodios de Marvel 616 serán dirigidos por David Gelb, Gillian Jacobs, Clay Jeter, Paul Scheer, Andrew Rossi, Sarah Ramos Brian Oakes y Alison Brie, y esta producción planea estrenarse “muy pronto” en Disney Plus.