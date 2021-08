El tráiler de Midnight Mass, la nueva serie de terror de Mike Flanagan para Netflix

Mientras todo apunta a que no se están preparando más entregas en la línea de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan y Netflix lograron colaborar nuevamente para concretar otra serie de terror.

Se trata de Midnight Mass, una nueva apuesta escrita y dirigida por Flanagan y que acaba de presentar su primer tráiler.

De acuerdo a la sinopsis revelada por Netflix, la historia de Midnight Mass se desarrollará en una isla e implicará supuestos milagros. Todo a partir de dos misteriosos personajes.

“Midnight Mass cuenta la historia de una pequeña y aislada comunidad isleña cuyas divisiones existentes se ven amplificadas por el regreso de un joven deshonrado (Zach Gilford) y la llegada de un sacerdote carismático (Hamish Linklater). Cuando la aparición del padre Paul en la isla Crockett coincide con eventos inexplicables y aparentemente milagrosos, un fervor religioso renovado se apodera de la comunidad, pero ¿estos milagros tienen un precio?”, señala la descripción del programa.

Puedes ver el tráiler de Midnight Mass aquí:

Midnight Mass contará con un elenco compuesto por Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas y Michael Trucco entre otros.

El estreno de la serie está planificado para este 24 de septiembre a través de Netflix.