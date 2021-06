El tráiler de The Many Saints of Newark, la película precuela de Los Soprano

El mundo de Los Soprano ha regresado. Pese a que han pasado varios años desde que la aclamada serie concluyó, durante los próximos meses por fin se lanzará The Many Saints of Newark, la nueva película que se presentará como una precuela de aquella historia.

En The Many Saints of Newark el foco estará en la juventud de Tony Soprano y el camino que lo llevará a convertirse en el personaje que conocimos en la serie creada por David Chase.

En ese sentido, la sinopsis de la película promete que esta historia mostrará a Tony atrapado en un contexto donde “gangsters rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la todopoderosa familia criminal DiMeo”.

“Atrapado en los tiempos cambiantes está el tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, que lucha por manejar sus responsabilidades profesionales y personales, y cuya influencia sobre su impresionable sobrino ayudará a convertir al adolescente en el todopoderoso jefe de la mafia al que vendremos más adelante: Tony Soprano”, sentencia la descripción.

En The Many Saints of Newark el papel de Tony Soprano estará a cargo de Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini. Todo mientras Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta y Vera Farmiga también participarán de la cinta.

Esta película fue dirigida por Alan Taylor, quien comandó varios episodios de Los Soprano, y cuenta con un guión en el que participó el propio David Chase.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de The Many Saints of Newark aquí:

The Many Saints of Newark se estrenará el 1 de octubre en los cines disponibles y mediante HBO Max en Estados Unidos.