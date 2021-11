El tráiler de Under the Helmet, el nuevo especial enfocado en el legado de Boba Fett

Probablemente Boba Fett es uno de los personajes de Star Wars que cuenta con una historia más llamativa fuera del mundo de la franquicia espacial y es que, independiente de su andanzas en la galaxia, en nuestro mundo el cazarrecompensas debutó como una figura sin mayor importancia pero rápida (y quizás inesperadamente) se convirtió en uno de los personajes más populares de la saga creada por George Lucas.

Así, con el fin de resaltar la llamativa historia de Boba Fett con miras al debut de su serie, Disney Plus aprovechó la celebración de su aniversario para presentar a Under the Helmet, un nuevo especial enfocado en el legado de Boba Fett.

Este especial no es muy extenso, pero aunque solo dura 21 minutos, desde Disney Plus lanzaron un tráiler donde se promete que su contenido abordará la historia de Boba Fett de la mano de conversaciones con figuras como el propio Geroge Lucas y Dave Filoni.

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett (o Debajo el casco: El legado de Boba Fett como será conocido en Latinoamérica) ya está disponible en Disney Plus.