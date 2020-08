El videojuego de Scott Pilgrim vs. The World estaría un paso más cerca de revivir

Durante la década pasada el cómic de Scott Pilgrim recibió dos valoradas adaptaciones: una película live-action dirigida por Edgar Wright que debutó en 2010 y un videojuego que fue publicado por Ubisoft durante ese mismo año.

Pero mientras volver a ver la película es muy sencillo, el acceso al videojuego lamentablemente quedó restringido en 2014.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game fue lanzado solo en formato digital para PlayStation 3 y Xbox 360, por lo que cuando las licencias expiraron y el juego desapreció de las tiendas digitales, su propuesta quedó perdida.

Así, durante años los fanáticos de este título han clamado por su regreso e incluso el propio creador de Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley, ha manifestado que quiere que el juego vuelva a estar disponible.

En ese escenario, mientras aún no hay ningún tipo de anuncio oficial respecto a un posible relanzamiento, O’Malley contó que finalmente habría una luz de esperanza en ese sentido.

Durante esta semana y a través de su cuenta de Twitter el autor que fue parte activa del desarrollo del juego contó que Ubisoft lo contactó para hablar sobre el juego.

“Posdata: Ubisoft se ha comunicado conmigo”, escribió.

Aunque esta ciertamente es una buena noticia, tengan en cuenta que un eventual regreso de Scott Pilgrim vs. The World: The Game depende de un complejo entramado de derechos y licencias, por lo que sería prudente tomar con cautela esta información hasta que exista un anuncio más concreto al respecto.