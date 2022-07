El videojuego Gotham Knights tendrá un cómic precuela sobre el último caso de Batman antes de su muerte

El videojuego desarrollado por Warner Bros. Games Montréal no será el único contenido enmarcado en el mundo de Gotham Knights que llegará en octubre y es que, en paralelo al debut de ese título (que no tiene nada que ver con la serie del mismo nombre de The CW), DC publicará un cómic precuela llamado Batman: Gotham Knights – Gilded City.

Este título fue anunciado durante una de las presentaciones de DC en la Comic-Con de San Diego 2022 y contará con un guión de Evan Narcisse además de dibujos de ABEL. Todo mientras su premisa estará enmarcada antes de los eventos del videojuego y mostrará a Batman/Bruce Wayne mientras investiga el que quedó como su último caso después de su muerte.

En ese sentido, la sinopsis de este título dice:

“En Batman: Gotham Knights – Gilded City, un misterioso virus ha infectado a Gotham City, convirtiendo a sus víctimas en rabiosos maníacos de iris amarillos que cometen saqueos, robos y estallidos de ira. Batman, en su último caso antes de su muerte, y sus Gotham Knights luchan por contener este extraño virus mientras investigan sus orígenes. Pero esta no es la primera vez que esta enfermedad inusual se apodera de la ciudad, ya que la serie se divide entre la Gotham actual y la Gotham del 1800, cuando The Dark Knight y sus aliados descubren al Runaway, uno de los primeros enmascarados de Gotham”.

Gotham Knights – Gilded City se presentará en recopilaciones y números individuales desde el 25 de octubre, el mismo día que Gotham Knights llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Y, además de conocer la historia precuela, los fanáticos que compren copias del cómic podrán acceder a un código con cada número que les dará cosméticos en el juego. De hecho, con el primer número se incluirá un código para una batimoto.

Batman: Gotham Knights – Gilded City #1 contará con una portada Greg Capullo y pueden ver algunas de sus páginas aquí.