Electronic Arts desconoce si subirá el precio de los juegos en la nueva generación

La nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina, y aún no existe una total claridad en cuanto al valor que tendrá los juegos de próxima generación. Ahora, desde Electronic Arts se refirieron al respecto señalando que por el momento desconocen si subirán los precios de los juegos en la nueva generación.

Blake Jorgensen de la compañía mencionó al respecto que “siempre hemos dicho que los juegos son cada vez más caros, la experiencia es más profunda, el tiempo con el que juegan es más largo. Uno podría justificar que eso requiere un precio más caro, pero lo discutiremos a medida que se lancen más juegos durante la transición a la nueva generación”

Según agregó “centrémonos en la emoción de lo que podemos hacer con los nuevos juegos y el precio vendrá después, lo averiguaremos. Y no quiero que la gente entienda que vamos a subir o no los precios, no lo sabemos. Lo que sabemos es que podremos hacer muchas más cosas con las nuevas consolas y nuestras colaboraciones con Sony, Microsoft y otros fabricantes de consolas”.

Hay que mencionar que varias empresas ya tomaron la decisión de subir los precios de sus juegos, como es el caso de Take-Two y Activision, y todo parece apuntar a que verán como se comporta el mercado antes de tomar una decisión definitiva.

Sumado a esto, desde la compañía se mencionó que Battlefield y Need for Speed para la próxima generación de consolas, llegarán en algún punto del próximo año fiscal, es decir entre abril de 2021 y marzo del 2022.