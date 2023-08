Elemental se convierte en la película original de Hollywood más taquillera estrenada en cines desde el inicio de la pandemia

El estreno de Elemental no fue de los mejores de Pixar, sin embargo, atravesando su séptimo fin de semana la película ha logrado un hito bastante llamativo, y es que según dada a conocer Slashfilm, se ha convertido en la película original de Hollywood más taquillera estrenada en cines desde que comenzó la pandemia.

De acuerdo a lo que informan, el filme ya ha recaudado $395,2 millones a nivel global, lo cual es más que “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, filme que ha recaudado 356 millones de dólares, y que Tenet, filme de Christopher Nolan que se estrenó en medio de la pandemia y recaudó 365,3 millones de dólares.

Elemental se estrenó junto con The Flash y tuvo un pésimo desempeño en taquilla en sus comienzos logrando recaudar 29,6 millones de dólares. Sin embargo, tras esto el filme ha continuado recaudando y ahora en Estados Unidos ya acumula 145 millones de dólares.

Cabe recordar que Elemental se convirtió en el segundo peor estreno de Pixar, ubicándose sólo por detrás de Toy Story, que tiene el peor estreno de Pixar si es que no se tiene en cuenta la inflación y que recaudó 29,1 millones en su lanzamiento.

Dirigido por Peter Sohn, la descripción del filme apunta que “En una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente descubrirán algo elemental: cuánto tienen en común”,

Elemental se estrenó el pasado 16 de junio en Estados Unidos.