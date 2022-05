Eleven no lo está pasando bien en el primer clip de Stranger Things 4

Ya estamos en la cuenta regresiva para el estreno de la primera parte de Stranger Things 4, pero obviamente eso no implica que Netflix dejará de mostrar acercamientos a la serie y esta semana el streaming lanzó el primer clip para el esperado retorno de su popular programa.

En el contexto de una participación de Millie Bobby Brown en el programa de Jimmy Fallon, Netflix reveló un clip de Stranger Things 4 enfocado en Eleven.

Como recordarán, siguiendo el final de la tercera temporada, Eleven comenzó una nueva vida el California junto a la Familia Byers. No obstante, la protagonista no lo está pasando bien en su nueva escuela y este clip muestra que es víctima de bullying por parte de sus compañeros y, aunque intenta usar sus poderes para frenarlos, ya no posee sus habilidades.

Stranger Things 4 presentará su primera parte este 27 de mayo a través de Netflix.